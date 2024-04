Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 90

Brendan Allen teve um desempenho corajoso em uma luta clássica da luta principal contra Chris Curtis no UFC Vegas 90. Após sua sétima vitória consecutiva, Allen convocou uma luta com o campeão peso médio do UFC Dricus du Plessis, ou o ex-campeão Sean Strickland. “All-In” receberá algum de seus pedidos?

Em uma edição totalmente nova de Para o próximo, Mike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, opinam sobre o que poderia ser o próximo passo de Allen após sua vitória sobre Curtis na revanche. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Damon Jackson após derrotar Alexander Hernandez no co-evento principal, Chepe Mariscal após melhorar seu recorde para 3-0 dentro do octógono na Luta da Noite do evento, junto com outros vencedores do card principal, Ignacio Bahamondes , Charlie Campbell e mais após a parada final da promoção no caminho para o UFC 300.

