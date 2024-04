Russell Westbrook de volta: brigou com um torcedor do Hornets

Tele Clippers de Los Angeles continuam a solidificar sua posição nos playoffs. Após a vitória de domingo sobre o Hornetsque foi 130-118, garantiram a quarta colocação na Conferência Oeste. A estrela do jogo foi Paul George, que marcou 41 pontos, enquanto Ivica Zubac fez um duplo-duplo com 12 rebotes e 24 pontos.

Russell Westbrook, conhecido por sua resiliência, teve um desempenho sólido fora do banco, marcando 11 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Porém, antes do jogo, ele enfrentou uma situação desafiadora, entrando em uma briga com um torcedor do Hornets que o estava incomodando nas arquibancadas.

Russ confrontou o torcedor e trocou palavras com ele. Um segurança da arena observou o incidente para evitar que as coisas saíssem do controle, já que Westbrook esteve envolvido em tais altercações com frequência.

Ouve-se que o ex-MVP disse o seguinte ao torcedor que o incomodava:

Eu tenho filhos. Não desrespeite meu nome, você me entende? Eu não dou a mínima!” Russell Westbrook

É uma constante para Russell Westbrook

Em fevereiro, Russ discutiu com um torcedor do Miami Heat no Kaseya Center no meio do jogo. O torcedor importunou o armador e a troca esquentou. O questionador foi expulso da arena após discutir com Russ.

Westbrook teve outra discussão com um torcedor do Lakers em novembro, dizendo na imprensa pós-jogo que “é uma pena que eles pensem que podem escapar impunes dizendo qualquer coisa. Pessoalmente, não vou permitir isso”, o que significa que ele continuará a bater palmas de volta aos questionadores.