Russell Wilson pede um ‘obrigado’ a Mahomes: afirma que ajudou a moldar a carreira do QB do Chiefs

Pittsburgh Steelers‘O mais novo quarterback, Russell Wilson, não foge de suas conquistas ou de seu impacto no NFL. Ao aparecer na capa da revista ESSENCE, sendo aclamado como o “Homem mais sexy do momento”, Wilson mergulha em sua carreira no futebol, fé e empreendimentos empresariais em uma entrevista exclusiva.

Refletindo sobre sua jornada, Wilsonque recentemente se juntou ao Steelers após sua passagem pelo Denver Broncos, afirma seu papel fundamental na preparação do caminho para os zagueiros afro-americanos na liga. “Para mim, poder ir a Super Bowls consecutivos e vencer um deles, acho que abriu muitas portas”, comenta Wilson em sua conversa com Essence. Ele reconhece o surgimento de talentos como Patrick Mahomes, Jalen Hurts, Lamar Jackson e CJ Stroud como um indicativo de uma nova era no futebol, marcada pela diversidade e excelência.

Expressando sua satisfação com o cenário em evolução da NFL, Wilson destaca a presença crescente de zagueiros negros em todos os times como uma prova do progresso da liga e da quebra de barreiras. “O que adoro ver são os caras sendo convocados cedo e que muitos times hoje em dia têm zagueiros negros jogando para eles”, enfatiza Wilson. Ele vê sua própria carreira como uma bênção, atribuindo seu sucesso às oportunidades criadas por aqueles que vieram antes dele.

Wilson enfrentará novos desafios em Pittsburgh

Russell Wilson pega Ciara desprevenida com proposta sugestiva durante gala

A próxima edição da revista ESSENCE, com Wilson na capa, está programada para chegar às bancas no dia 23 de abril, oferecendo aos leitores uma visão íntima da vida, crenças e aspirações do quarterback. Em meio à expectativa em torno do lançamento da revista, Wilson está de olho em uma corrida no Super Bowl com seu novo time, o Pittsburgh Steelers, sob a liderança do técnico Mike Tomlin.

Tanto Wilson quanto Tomlin possuem currículos impressionantes na NFL, com Wilson levando o Seattle Seahawks a duas aparições no Super Bowl e Tomlin conquistando uma vitória no Super Bowl em 2008. Ao unirem forças em Pittsburgh, a dupla pretende capitalizar seu sucesso compartilhado e experiência para trazer glória aos Steelers mais uma vez. Com a habilidade de Wilson em campo e o histórico comprovado de Tomlin, os fiéis dos Steelers podem antecipar uma jornada emocionante pela frente enquanto perseguem o prêmio máximo do futebol.