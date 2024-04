Ryan Garca promete US$ 20 milhões em ajuda à Palestina; diz que tem uma reunião com Benjamin Netanyahu

Ryan Garcia, uma figura que há muito tempo está no centro das atenções, mais uma vez captou a nossa atenção. Desta vez, não é por sua habilidade no boxe, mas por sua profunda empatia pela guerra em curso em Gaza e pela situação do povo palestinianouma questão mais séria que ele agora defende.

Em um episódio recente do PBD Podcast com o apresentador Patrick Bet-David, Garça investigou a situação atual em Gaza. Ele foi questionado sobre uma postagem que compartilhou em março, onde ele prometeu dar surpreendentes US$ 20 milhões a Gaza após sua luta com Haney.

Garca, que está programada para se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em duas semanas, segundo suas próprias palavras, permanece firme em seu compromisso. Ele planeja doar US$ 20 milhõesuma quantia que poderia potencialmente fazer uma diferença significativa nas vidas das crianças afetadas pelo conflito.

Meu objetivo é apoiar crianças. Não faço parte do Hamas. Eu amo Israel. Israel me ama. Adoro as pessoas de Gaza e da Palestina. Você sabe, eu sei que todo mundo fica assim, ‘Oh, você diz Palestina, então você não pode dizer Israel! Mano, no final das contas, estou aqui para salvar as crianças. Seja como for, farei isso, você sabe, em ambos os lados. Você pode me odiar o quanto quiser. Se vou enviar 20 milhões de dólares para Gaza, vou enviar 20 milhões de dólares para Israel se isso ajudar as crianças. Ryan Garcia

Os ataques israelenses a Gaza mataram uma quantidade sem precedentes de palestinos

De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), já se passaram 200 dias desde que Israel lançou o seu ataque à Faixa de Gaza após os ataques de 7 de Outubro aos Hams. Isto resultou numa crise humanitária no território palestino ocupado.

De acordo com o OCHA, o exército israelita matou 42.510 palestinianos durante o seu ataque de 200 dias. Destes, 38.621 eram civis, incluindo 10.091 mulheres e 15.780 crianças. Isto também inclui 137 jornalistas, 356 profissionais médicos e 42 funcionários da defesa civil.