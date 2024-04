Ryan Garcia ataca Rolly Romero após derrota recente e diz que não aguenta mais socos

Ryan Garcia desceu com força Rolando ‘Rolly’ Romero depois de perder por nocaute técnico para o mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz e perdendo o seu Título meio-médio leve da WBA.

Rollyque perdeu por nocaute para Gervonta Davis em 2022, foi derrotado no último fim de semana por Pit Bull Cruzum lutador bem menor, com 5’4″ que veio do peso leve para desafiá-lo.

Ryan Garcia fica offline e promete silêncio nas redes sociaisTwitter

O Boxing News 24 aponta que o que é triste em toda a situação é que o lutador nascido em Las Vegas saiu das negociações para lutar contra García, onde ele poderia ter ganhado muito mais dinheiro no evento principal em vez de entrar no ringue contra Pit Bull Cruz no Tim Tszyu x Sebastian Fundora conta.

Boxing News 24 avalia Rolly deveria estar zangado com quem o convenceu a abandonar um confronto com García aceitar uma luta por menos dinheiro contra Pitbull.

O que Ryan Garcia disse sobre o queixo de Rolly Romero?

‘KingRy’ acredita que Romero está acabado porque seu queixo ficou comprometido e ele não aguenta mais socos.

“Ele é inexperiente e agora seu queixo está torrado e seu corpo não aguenta um golpe. Aqueles nem foram socos fortes”, disse ele. Ryan Garcia disse nas redes sociais depois A derrota de Romero para ‘Pitbull’ Cruz.

“O cara simplesmente não aguenta um soco. É a verdade”, acrescentou.

Alguns sentem isso Rolly nunca foi um bom lutador e que a razão pela qual ele percorreu um longo caminho é a manobra cuidadosa de seus promotores na Mayweather Promotions.

“Quando eu estava fazendo minha luta de retorno, eu estava forçando aquela luta [against Rolly] difícil, e ele não queria isso depois daquele ano e meio de folga. Ele não queria isso. Ele ainda não quis depois que eu venci Tagoee ele não quis isso depois que eu venci o Fortuna”, García disse.

“Então liguei de volta para ele várias vezes. Até o WBC nos ordenou que lutássemos e obviamente eles evitaram. Realmente não importa, todas aquelas coisas obrigatórias.”