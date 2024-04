Ryan Garcia e sua comparação maluca com Canelo Alvarez: Toco em lugares que Canelo não pode tocar

AA expectativa aumenta para Saul ‘Canelo’ Álvarez próximo confronto, companheiro boxeador Ryan Garcia fez barulho com uma comparação ousada com o campeão indiscutível.

Com sua própria luta contra Devin Haney no horizonte, García está tentando capitalizar A fama de Canelocom o objetivo de se estabelecer como uma estrela genuína no mundo do boxe.

Num movimento ousado, Garcia traçou paralelos entre sua trajetória profissional e a de Caneloafirmando que exerce maior influência como figura pública.

“Esta é a hora, sinto que estou entrando no meu auge”, García disse DAZN.

“Sinto no meu coração que sou a cara do boxe.

“Falo isso pelo meu lado positivo e por como posso fazer com que qualquer coisa tenha um alcance maior. As pessoas nem falam só do meu boxe, falam da minha vida. por algum motivo. Então acho que sou apenas esse cara agora.

“Toco em lugares que Canelo não pode tocar e toco em lugares que nenhum lutador pode tocar agora – só eu. Sou uma máquina de marketing e tenho vontade de ser o melhor em tudo que faço.”

Canelo forçado a lutar contra Munguia?



Enquanto isso, Canelo permanece focado em sua luta iminente contra Jaime Munguia no dia 4 de maio, confronto que despertou grande interesse dos entusiastas do boxe.

Apesar das especulações em torno O adversário de Canelo seleção, a escolha de enfrentar Não me mate foi feita após cuidadosa consideração e negociação.

Embora alguns tenham sugerido que Canelo foi forçado a enfrentar Munguia devido à falta de opções alternativas, outros argumentam que Desempenhos impressionantes de Munguia no ringue justificava a oportunidade.

“Canelo enfrenta Munguia porque ele foi forçado, essa é a minha opinião, posso estar errado”, disse Tim Bradley, Sócio de Oscar de la Hoya na Golden Boy Promotions.

“Ele era forçado a lutar contra Munguia. Ele não queria fazer nenhum tipo de negócio com a Golden Boy Promotions, mas foi forçado a fazê-lo por causa do dinheiro e de tudo o que estava acontecendo com o Amazon Prime. PBC adquiriu Amazon Prime para Caneloentão eles precisavam dele para lutar e precisavam dele para lutar contra alguém interessante, porque precisavam começar bem.”