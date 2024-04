Ryan Garcia faz um discurso selvagem nas redes sociais sobre não ser aceito pelos mexicanos “Odiado pelo meu próprio povo”

RYan Garca tem postado algumas mensagens no X mencionando que sempre recebeu ódio dos mexicanos, alegando que durante toda a sua vida sentiu o ódio de “seu próprio povo” e que eles não o deixariam relaxar com eles.

Mensagens de Ryan Garcia no X

Um seguidor de Ryan Garcia postou uma mensagem no X dizendo que ele não era um mexicano de verdade e o boxeador mexicano-americano levou a sério com um discurso retórico de que não é aceito pelos mexicanos via X, nas postagens ele mencionou que está lutando com ódio durante toda a sua vida e que nunca foi convidado para ‘relaxar’ ​​com outros mexicanos.

Mais tarde, Garca postou outra mensagem em espanhol sobre como “seu sangue tem mexicano”

“Você nunca poderá me dizer que não sou mexicano, Viva México, meu sangue tem mexicano, você não pode mudar isso, eu amo todos os mexicanos, não importa se eles não me deixam amá-los. viva México“.

Como esperado, seus comentários se tornaram virais e embora alguns tenham defendido o boxeador, ele recebeu mais reações do que apoio, porém, há outros como Oscar de la hoya que apoiam sua carreira apesar dos tweets.

Oscar de la Hoya fala muito bem de Ryan Garcia

Durante transmissão ao vivo nesta terça-feira, o presidente e CEO da Golden Boy Promotions falou com Beto Duran sobre a ousadia de Garcia: “Ele está disposto a lutar contra os melhores.“

“É disso que se trata: os melhores lutando contra os melhores (…) O negócio vai continuar. O dinheiro continuará. … Se você se tornar um lutador comercializável, um lutador que luta com os melhores, um lutador que está disposto a arriscar seu [undefeated record]então o dinheiro irá segui-lo,“explicou o campeão da Golden Boy Promotions.

Apesar de Ryan Garcia ter sido mais comentado nas últimas semanas por suas polêmicas postagens nas redes sociais do que por sua carreira no boxe, Boxing Scene destaca que o lutador de 25 anos tem espírito competitivo.

“Você sempre tem um Ryan pronto para lutar, pronto para ir para a guerra e pronto para lutar contra os melhores”, concluiu De La Hoya.