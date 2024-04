Ryan Garcia gasta US$ 1,5 milhão em presente para namorada, considerado o ‘melhor do mundo’

Spegue boxeadores Ryan Garcia está tendo um momento – e está aproveitando ao máximo sua celebridade. Garcíarecém-saído de uma vitória frustrante sobre o detentor do título superleve do WBC, Devin Haney, está exibindo o dinheiro Flórida – mas ele está voando um pouco perto demais do sol?

Garcia postou um novo vídeo no Instagram na quarta-feira, de uma joalheria, mas a rápida exclusão do vídeo é nada menos que curiosa em meio à turbulência e impulsividade contínuas na vida de Garcia fora do ringue de boxe.

Ryan Garcia presenteia sua namorada com um anel deslumbrante de US$ 1,5 milhão

Garcia gasta quantia exorbitante

O vídeo do Instagram excluído mostra Garcia gravando uma vendedora de joalheria repassando os números da mais nova compra do boxeador: um lindo anel avaliado em US$ 1,5 milhão. O rolo foi postado no Instagram por cerca de uma hora antes de ser excluído por motivos desconhecidos.

Acontece que a jovem radiante sentada à direita de Garcia não é uma estrela pornô Savana Bond, com quem Garcia afirmou estar noivo na semana passada. Em vez disso, Garcia parece ter comprado o anel deslumbrante para o modelo Grace Boorum influenciador com 1,2 milhão de seguidores no TikTok e alguém com quem ele foi visto em Miami.

Garcia e o jovem de 21 anos Desagradável foram vistas de mãos dadas, e ela postou um vídeo da jovem de 25 anos fazendo flexões em um restaurante – para alegria de seus três milhões de seguidores no Instagram e talvez para consternação de Ligação. Os gastos extravagantes e a nova companhia em Miami certamente levantarão novas questões sobre a estabilidade mental de Garcia após a luta em Brooklyn com Haneye ninguém sabe qual será seu próximo passo.