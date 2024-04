Ryan Garcia insiste em falar sobre Pitbull Cruz e afirma que vai nocauteá-lo em cinco rounds

Ryan Garcia voltou ao ataque e deu entrevista ao Fight Hub TV, e nela mais uma vez dedicou todo seu tempo e energia para citar o lutador mais comentado do momento – para o bem ou para o mal – desde a vitória no último sábado contra Rolly Romero : Isaac ‘Pitbull’ Cruz.

O lutador mexicano-americano, que buscará o título superleve do WBC contra Devin Haney no sábado, 20 de abril, já havia mencionado que iria “colocar Cruz para dormir” e que o agora campeão dos leves do WBC é o tipo de lutador que se adapta ao seu estilo preferido de adversário, já que já treinou e lutou contra adversários semelhantes.

Garcia ainda afirmou que justamente porque o Pitbull se enquadra naquela categoria que lhe convém, ele o venceria facilmente em um eventual confronto, e que na verdade o nocautearia em menos de cinco rounds, por isso -disse- a luta entre os dois não seria permitido.

“Ele é uma versão pequena do Duarte”

Garcia comparou ‘Pitbull’ ao seu oponente anterior, nativo de Chihuahua Óscar Duarteque derrotou em dezembro passado no Toyota Center, em Houston, e o fez de forma um tanto depreciativa, afirmando ser “uma versão menor” de ‘Migrana’, que venceu no oitavo round por nocaute.

“Posso nocautear Pitbull em cinco rounds. Será fácil acertá-lo com um soco porque ele está vindo em minha direção de qualquer maneira. Ele terá que comer alguma coisa”, disse King Ryan ao Fight Hub.

O que o ‘Pitbull’ pensa?

Para a parte dele, Isaac Cruzdisse nos últimos dias após a vitória sobre Rolly Romero “Não me recuso a lutar contra ninguém, desde que cheguem a um bom acordo entre empresas ou handlers e eu lute com quem e onde (…) estou aqui para lutar ele agora com 140 (libras) e mostrar a ele que somos iguais ou mais fortes do que com 135 (libras) e também calar a boca”.