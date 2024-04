Ryan Gosling mantém ‘distância’ da ex Rachel McAdams por suposto ‘ciúme’ da esposa Eva Mendes

Ryan Gosling é considerado um dos homens mais sexy de Hollywood, com o canadense estrelando vários filmes de destaque nos últimos anos, como ‘Barbie’, ‘La La Land’ e ‘Blade Runner 2049’. Isso naturalmente leva a muita atenção feminina.

No entanto, Gosling está muito feliz em seu casamento com a atriz Eva Mendes e eles têm duas filhas juntos. No entanto, embora tudo pareça calmo, existem alguns “problemas no paraíso”, por assim dizer.

Vittoria Ceretti, namorada de Leonardo DiCaprio, é flagrada com anel no dedo

Segundo informações do Radar Online, uma fonte lhes disse que Mendes proibiu Gosling para se aproximar de um de seus ex-namorados, especificamente Rachel McAdams, com quem o ator manteve um relacionamento entre 2005 e 2007.

Eva Mendes está com ciúmes de Rachel McAdams?

A fonte indica que se fosse até Goslingele ainda seria amigo de McAdamscom quem coestrelou o filme ‘The Notebook’.

No entanto, Mendes proibiu e embora Gosling e McAdams ocasionalmente se encontram em eventos de Hollywood, suas interações são cordiais, mas mínimas.

Aparentemente, isso faz Mendes inseguro quando Gosling traz à tona McAdamsalgo que não acontece com outros ex-casais como Sandra Bullock.

McAdams é da mesma cidade que Gosling: Londres, Ontário no Canadá; desde 2016 a atriz está com o roteirista Jamie Lindencom quem tem um filho.