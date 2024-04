Saldo do cartão EBT Texas: Como você pode verificar o saldo do seu vale-refeição no Texas?

Óum dos tipos de bem-estar mais proeminentes e amplamente utilizados no Estados Unidos da América é Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) benefícios alimentares, bem como Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) benefícios em dinheiro.

O Texas Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) sistema usa o Lone Star Card para fornecer acesso a ambos Benefícios SNAP e TANF.

É essencialmente o cartão físico que você usa para se beneficiar dos dois sistemas cruciais para muitas famílias na América.

Enquanto o Texas o governo declara: “O cartão Lone Star é usado da mesma forma que qualquer outro cartão de débito. Para pagar por itens SNAP ou TANF aprovados, passe seu cartão Lone Star na máquina da loja e insira seu número de identificação pessoal (PIN). O o valor da compra é retirado da sua conta do Lone Star Card.”

Você pode usar uma conta Your Texas Benefits online para verificar o saldo do seu cartão, visualizar atividades recentes do cartão, gerenciar seu PIN, congelar e descongelar seu cartão e solicitar um novo cartão usando o aplicativo Your Texas Benefits.

Se você se inscrever e for elegível para Benefícios TANF ou SNAPvocê receberá um Lone Star Card do escritório local de benefícios da Comissão de Saúde e Serviços Humanos (HHSC) ou pelo correio.

A que horas os benefícios do SNAP são depositados no Texas?

Normalmente, o auxílio alimentação e os benefícios em dinheiro são carregados no cartão EBT entre meia-noite e 8h da data de depósito designada.

No entanto, o horário exato pode variar de acordo com o estado. Por exemplo, no Texas, o depósito ocorre às 23h59, mas pode levar algum tempo para que os fundos fiquem acessíveis.