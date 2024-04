Sarah Jessica Parker diz que não priva as filhas de junk food

Sarah Jéssica Parker diz que ela não tinha permissão para comer junk food enquanto crescia – mas ela não está cometendo o mesmo erro com seus próprios filhos … deixando-os comer como quiserem.

Parker acrescenta que tem dificuldade em recusar certos alimentos… aparentemente ligando esse problema ao tabu estabelecido durante sua infância. À luz disso – SJP diz que está tentando implementar o oposto com seus próprios filhos.

Sarah diz que a sopa é uma das favoritas do clã Parker-Broderick – acrescentando que é uma refeição fácil de fazer quando os dois adultos estão ocupados com seus vários projetos. Muito interessante, com certeza.