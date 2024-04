Scoop: Príncipe Andrew descoberto em meio ao novo filme da Netflix focado na infame entrevista do Pizza Express

Príncipe André foi visto andando a cavalo ao redor do Castelo de Windsor no meio do lançamento de um Filme da Netflix, ‘Scoop’, que analisa sua famosa entrevista ao Newsnight.

O drama conta com um elenco repleto de estrelas e contará a história do Entrevista de Prince em 2019 com a então apresentadora do Newsnight Emily Maitlisem que o foco era sua amizade com pedófilo condenado Jeffrey Epstein.

Príncipe Andrew sob os holofotes: ele tocou sua filha de forma inadequada?

André é jogado por Rufus Sewell, enquanto Gillian Anderson assumirá o papel de Maitlis. Você também poderá ver Billie Piper e Keeley Hawes no drama.

Andrew não se dá bem

Comentarista veterano Richard Fitzwilliams disse que “não havia dúvida” de que o novo filme colocaria mais pressão sobre o palácio sobre seu relacionamento com André.

Na sequência do Epstein escândalo, Andrew foi destituído de seu status de Sua Alteza Real, perdeu seus títulos militares e patrocínios e tive que renunciar a todos os deveres reais.

Sr. disse ao MailOnline: “Tudo isso vai lembrar as pessoas não apenas de como aconteceu a entrevista, mas também de todo o escândalo, desde a Pizza Express e o suor até, mais seriamente, a fotografia de Andrew com Virginia Giuffre.

“Isso ocorre numa época em que ele apareceu diversas vezes em eventos públicos, inclusive no serviço memorial em homenagem a Rei Constantino. Embora as cerimônias em um contexto religioso sejam um pouco diferentes, não deveria haver dúvida de que ele participasse de qualquer evento real importante.

“Este filme também será constrangedor para o palácio porque foi filmado no palácio e será usado durante 50 anos em qualquer palestra de relações públicas. pior entrevista já dada por uma figura pública em qualquer lugar.“