Scottie Scheffler estabelece precedente pessoal com potencial plano de saída do Masters

Aé o Torneio Másteratinge seu clímax em Augusta Nacionallíder Scottie Scheffler enfrenta um desafio único além do verde: uma adição familiar pendente. Número 1 do mundo Scheffler tem como objetivo não apenas garantir outro Mestres vitória, mas também num marco mais pessoal, o nascimento do seu primeiro filho com a esposa Meredith.

Atualmente liderando o pelotão por uma tacada Callum Morikawa e dois sobre compatriotas americanos Max Homa, Scheffler entra na rodada final de domingo com mais do que apenas a competição em mente. “No momento, o mais emocionante não é vencer o Masters, é o bebê chegando em breve”, comentou Scheffler durante uma coletiva de imprensa, revelando a profundidade de seu aposta pessoalé neste fim de semana.

Numa reviravolta inusitada para o Mestres estritamente tradicionais, onde os jogadores são normalmente proibidos de ter telemóveis, Scheffler revelou que foram tomadas medidas especiais. “Alguém tem acesso a um telefone”, disse ele, um aceno às circunstâncias extraordinárias em que se encontra. Esta quebra de protocolo sublinha a importância do momento para Scheffler, que permanece de prontidão para deixar Augusta a qualquer momento.

Scottie Scheffler estava pronto para deixar o Masters se o bebê chegasse mais cedo

Scheffler, residente em Dallas, Texas, e casado com Meredith desde 2020, após um namoro de seis anos, lembra-se vividamente da custo emocional dele Vitória de 2022 em Augusta. Ele admitiu ter chorado por causa da pressão, um sentimento que pode ser insignificante em comparação com o atual turbilhão de emoções enquanto ele antecipa a paternidade.

Com o bebê só vai nascer daqui a algumas semanasScheffler espera duas vitórias – reivindicando um segundo mestre título e dando as boas-vindas ao seu primeiro filho. Ele abordou com humor a urgência da situação em sua vida, afirmando: “É melhor ela ligar”, quando questionado se Meredith o informaria quando chegasse o momento.

À medida que Scheffler entra no percurso para a ronda final, os seus pensamentos podem estar divididos entre os drives e putts precisos necessários para se manter à frente e o telefonema iminente que o poderá afastar dos célebres fairways de Augusta. Este ano, mais do que nunca, Scottie Scheffler está perseguindo dois triunfos separados, mas igualmente significativos.