‘Se ele morrer, ele morre’: Lutadores reagem à brutal vitória de Bobby Green no UFC 300 sobre Jim Miller

Bobby Green negou o triunfo de Jim Miller no UFC 300 com uma surra brutal que deixou até os lutadores um pouco enjoados.

Green tatuou Miller em três rodadas, ganhando uma pontuação incrível de 30-25 pela estimativa de um juiz. Miller ficou uma bagunça após a luta, com cortes acima e abaixo do olho direito.

Green coroou sua grande vitória com uma grande chamada de Paddy Pimblett e, de acordo com o comentarista do UFC Daniel Cormier, pode ter conseguido uma luta com a estrela do Reino Unido no próximo evento da promoção em Manchester, esperado para o final deste ano.

Veja o que os lutadores disseram sobre a vitória de Green e sua convocação.

Puta merda! “Se ele morrer, ele morre” – Casey Oneill (@kingcaseymma) 13 de abril de 2024

Bravo, Jim Miller! 100.200.300! Façanha incrível! Tão real quanto é possível! @ufc -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 13 de abril de 2024

Miller x Green que guerreiros. Atirado para Miller 48 anos tão resistente — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 13 de abril de 2024

Jim falsificando Miller é uma fera -Belal Muhammad (@ bullyb170) 13 de abril de 2024

Bobby Green quer toda a fumaça lfg -Terrance McKinney (@twrecks155) 13 de abril de 2024