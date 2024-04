Sean O’Malley reage aos problemas de saúde mental de Sean Strickland, suspeita que muito sparring seja a causa raiz

O campeão peso galo do UFC, Sean O’Malley, não ficou muito surpreso ao ouvir o ex-detentor do título dos médios, Sean Strickland, admitir problemas de saúde mental.

Strickland disse no mês passado a seus seguidores nas redes sociais que, apesar de ter tudo o que deseja, às vezes ele se sente “mal mental” e um perigo para os outros. O’Malley acredita que o ex-campeão pode estar gastando muito tempo recebendo punições, disse ele no início desta semana em seu podcast de vídeo, TimboSugar Show.

“É tipo, dã”, disse O’Malley. “Qualquer um que diga que literalmente tem um [desire] matar pessoas provavelmente não está indo bem mentalmente. Ou você ama ou odeia, e se quiser matar pessoas sem motivo. … Quer dizer, ele é honesto sobre isso, o que é muito louco.

“Apenas ir lá e lutar e levar uma pancada na cabeça – não que ele leve muita pancada, mas se você leva uma pancada não muito, mas treina todos os dias, isso faz sentido.”

A mensagem de Strickland parece ter um propósito, pois ele diz a seus fãs que “queria compartilhar isso e lembrá-los de que não estão sozinhos”. Ainda é uma admissão surpreendente para um lutador ativo do UFC e ex-campeão com uma enorme base de fãs.

“Durante toda a semana estive no Twitter dizendo coisas malucas, simplesmente aumentando”, disse Strickland em seu post. “Eu acordei e disse à minha garota, eu estava tipo, ‘Querida, eu me sinto como… eu me sinto como um perigo para as pessoas. Não sinto que deveria estar no mundo, sabe? E acho que tenho tudo – sou rico, sou famoso, tenho tudo o que sempre quis e ainda estou mentalmente doente. E eu fico com essa mentalidade de que quero queimar tudo no mundo. Como se eu não quisesse ter nada, então posso simplesmente perder o controle e descontar tudo nas pessoas.

“E eu acho que vocês, de um jeito estranho, são como minha família. Tipo, eu compartilhei algumas merdas com vocês, e vocês compartilharam algumas merdas comigo, tipo, eu me sinto mais conectado com meus fãs do que acho que a maioria das pessoas se sente, só porque passamos por muito juntos. E cara, você sabe, eu tenho tudo que quero e ainda luto com a saúde mental. E minha memória é tão curta que quando saio esta semana, penso comigo mesmo – tipo, depois que supero isso, penso comigo mesmo: ‘Cara, foi um momento muito difícil na minha vida’.

“Mas quando eu realmente penso sobre isso, isso acontece várias vezes por mês, todos os meses, você sabe. … Não sei por que estou contando isso a vocês, estou meio que passando por uma merda. Estou bem, vou ficar bem.”