Sean Strickland: Brendan Allen não deveria ‘ter nenhum orgulho’ na vitória sobre Chris Curtis

Sean Strickland não ficou muito impressionado com a vitória por decisão dividida de Brendan Allen sobre Chris Curtis e também sentiu que seu companheiro de equipe deveria ter merecido a aprovação, apesar de ter aceitado a luta em curto prazo.

Após a luta principal de sábado, o ex-campeão dos médios do UFC – que venceu Allen por paralisação – pesou na vitória de Allen na luta principal do UFC Vegas 90. Curtis é um dos principais parceiros de treino de Strickland na Xtreme Couture e forneceu alguns comentários dos bastidores sobre o curto camp de Curtis antes de sua revanche contra Allen.

O UFC filmou o Curt, fiz uma rodada de sparring com ele e deixei ele vencer A equipe de filmagem ficou confusa porque me conhece Eu disse: “se eu treinar com ele remotamente, ele perderá toda a confiança para essa luta, ele está tão fora de forma. Sem desculpas, mas não tenha orgulho desta vitória. -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 7 de abril de 2024

“UFC filmado [Curtis], fiz uma rodada de sparring com ele e o deixei vencer”, afirmou Strickland no Twitter. A equipe de filmagem ficou confusa porque me conhece. Eu disse: ‘Se eu treinar com ele remotamente, ele perderá toda a confiança para essa luta. [because] ele está tão fora de forma.

“Sem desculpas, mas não tenha orgulho desta vitória.”

Curtis entrou em cena como substituto de curto prazo do ferido Marvin Vettori. “The Action Man” foi o último lutador a derrotar Allen, o que lhe rendeu uma derrota por nocaute no segundo round em dezembro de 2021, mas não conseguiu uma segunda vitória sobre Allen no sábado.

Strickland então respondeu a um fã que deu crédito a Curtis por seu desempenho, especialmente com base no que Strickland tinha a dizer sobre o acampamento.

Ele estava tão fora de forma e mal preparado para essa luta.. e ainda assim venceu.. Você não diz não para o UFC haha ​​todo lutador do UFC sabe disso.. Dizem pular você diz quão alto lmao Deveria ter terminado o ensino médio, lmao! https://t.co/FO3EJhTdi3 -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 7 de abril de 2024

Allen convocou o atual campeão dos médios Dricus du Plessis após sua vitória, mas também convocou uma revanche com Strickland, que derrotou Allen por nocaute técnico no segundo round no UFC Vegas 14 em novembro de 2020.