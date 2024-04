Sean Strickland concorda em lutar contra Paulo Costa, luta no UFC 302 em andamento

Sean Strickland concordou em lutar contra Paulo Costa nas redes sociais, preparando o cenário para um confronto entre as estrelas dos médios do UFC.

Costa relatou anteriormente que Strickland recusou uma oferta para o UFC 302. Strickland posteriormente indicou que buscava um aumento salarial por lutar contra o ex-desafiante ao título dos médios.

Após reunião com o UFC, Strickland relata que suas preocupações foram abordadas.

Bom, tive uma reunião com o UFC e falei que não quero ficar rico. Quero poder sustentar uma família depois que minha carreira terminar Na verdade, eles me apoiaram bastante e fizeram acontecer. Obrigado fãs! Tudo bem @BorrachinhaMMA você realizou seu desejo… Vamos sangrar. -Sean Strickland (@SStricklandMMA) 10 de abril de 2024

Com o tweet de Strickland, acordos verbais estão em vigor para Strickland e Costa, disse uma pessoa com conhecimento dos planos do UFC ao MMA Fighting. Os contratos devem ser finalizados em breve, e a luta deverá servir como co-evento principal do UFC 302.

O UFC 302 acontece no dia 1º de junho, no Prudential Center, em Newark, NJ. O card principal do evento vai ao ar no pay-per-view ESPN+.

Depois de inicialmente recusar Costa, Strickland informou aos fãs sobre suas demandas financeiras, revelando que seu salário era inferior a US$ 200.000 para mostrar e US$ 200.000 para ganhar. Ele perguntou o quanto eles achavam que ele foi oferecido para enfrentar o rebatedor brasileiro com sete semanas de antecedência.

Costa está a dois meses de uma derrota por decisão para o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 298, que o mandou de volta à prancheta após uma vitória dominante sobre o ex-campeão Luke Rockhold no UFC 278.

Strickland inicialmente fez campanha para uma revanche com o atual campeão Dricus du Plessis, que o superou no UFC 297 para conquistar o título após a improvável derrota sobre Israel Adesanya no UFC 293.

A luta principal do UFC 302 ainda não foi revelada pela promoção. A luta de peso pesado entre Jailton Almeida e Alexandr Romanov foi recentemente confirmada para o card de verão.