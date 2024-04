Sem apostas barradas: Brendan Allen conseguirá se vingar de Chris Curtis no UFC Vegas 90?

O UFC está voltando para a APEX.

Depois de pegar a estrada para o UFC Atlantic City no fim de semana passado, a principal promoção de MMA do mundo retorna à sua base para um card final antes do magnífico UFC 300 finalmente chegar. Esta semana a atração principal é a revanche dos pesos médios entre Brendan Allen e Chris Curtis, então como sempre, os meninos do No Bets Barred estão aqui com um resumo completo das lutas deste fim de semana.

Conner Burks e Jed Meshew abrem o show com uma breve recapitulação do UFC Atlantic City antes de mergulhar nesta oferta nada assombrosa do APEX. Será que Chris Curtis conseguirá perturbar Brendan Allen mais uma vez? Será que Germaine de Randamie fará um retorno triunfante à jaula depois de quase quatro anos fora de ação? Além disso, e quanto a KSW e PFL? Tudo isso e muito mais são discutidos no episódio desta semana.

Sintonize o episódio 84 de No Bets Barred.

Novos episódios do Sem apostas barradas Os podcasts são lançados todas as quartas-feiras e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.