Será que Mike Trout conseguirá provar que seus céticos estão errados? O três vezes MVP fala sobre sua temporada de altos e baixos

Mike Trout, um nome que sem dúvida ficará gravado no Hall da Famaprovou seu valor com um currículo impressionante, uma infinidade de elogios e números surpreendentes. A única mancha em sua carreira estelar é a falta de sucesso na pós-temporada. Ele enfrentou os que duvidavam de frente nos últimos anos, especialmente depois de algumas temporadas repletas de lesões.

Com a ascensão de Shohei Ohtani como o melhor jogador de todas as ligas principais, o status de Mike Trout quando o indiscutível nº 1 entrou em questão, mas até agora na temporada de 2024, enquanto os Angels lutam com a perda da superestrela japonesa, Trout se destacou e mostrou até agora nesta temporada seu potencial de MVP.

Trout lidera os Majors com dez home runs, mas tem lutado com corredores em posições de pontuação, indo 2-20 nessas situações, mostrando sua falta de sucesso na embreagem até agora nesta temporada, depois de atacar com as bases carregadas contra Craig Kimbrel, mais próximo de Orioles, na segunda-feira para encerrar o jogo, com os Angels perdendo por 4-2.

Trout fala sobre seus céticos

Em uma sessão de perguntas e respostas com Sam Blum, Mike Trout falou sobre essas questões e como ele lidou com seus céticos para entrar nesta temporada de 2024.

Eu não leio nada disso. Tento aproveitar a vida como ela é. Estou em uma ótima situação em casa. Tento bloquear o barulho o máximo que posso. Obviamente, você verá coisas na TV e outras coisas. Acho que se você mantiver esse túnel limpo, com o caminho e o objetivo em mente, isso é bom. Eu sempre, pessoalmente, sei que quando estou lá, posso colocar números. O mais importante é ser consistente. Se estou bem na base e saudável, me sinto ótimo, posso colocar números contra qualquer um. Mike Truta

Até agora nesta temporada, Mike Trout tem um OPS de 0,905, com 10 home runs líderes da MLB; no entanto, ele consegue apenas 13 RBIs, já que a maioria de seus golpes foram arremessos solo.

No geral, Trout parece mais velho, mas terá que se ajustar e ser mais seguro para os Angels, já que ele é, mais uma vez, o homem principal após a saída de Shohei Ohtani de Anaheim.