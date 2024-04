Série A: Olivier Giroud deixará o AC Milan e ingressará no Los Angeles Galaxy

Vatacante eterno Oliver Giroudmaior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa (57 gols), deixará seu atual clube, AC Milãono final desta temporada para Galáxia de Los Angeles da MLS, informou a mídia francesa na terça-feira.

Aos 37 anos, o avançado francês (131 internacionalizações) cumpre a terceira temporada no Milão (121 partidas e 46 gols), depois de uma longa carreira na Premier League (seis temporadas no Arsenal e quatro em Chelseacom quem conquistou a Liga dos Campeões em 2021).

Na Liga Francesa, jogou pelo Montpellier (onde ganhou um título da liga em 2012), Tours, Istres e Grenoble.

De acordo com a mídia francesa, o vencedor da Copa do Mundo de 2018 deverá assinar contrato com o Galaxy até dezembro de 2025, ingressando como agente livre assim que seu contrato com o Milan expirar, em junho de 2024.

No clube californiano coincidiria com outra lenda do futebol francês, o goleiro Hugo Llorisque era capitão quando a França venceu a Copa do Mundo de 2018.