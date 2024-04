Shakira anuncia turnê mundial durante apresentação surpresa no Coachella

Shakira teve uma surpresa dupla para o público no Coachella na noite de sexta-feira… primeiro, ela apareceu para uma apresentação inesperada e depois anunciou uma turnê mundial!

A cantora fez sua estreia dramática no 23º festival anual em Indio, CA, juntando-se Bizarro no palco para tocar suas músicas, “La Fuerte” e “BZRP Music Sessions, Vol. 53.”

No estilo clássico de Shakira, ela assumiu o palco, pavoneando-se para frente e para trás enquanto cantava suas letras e interagia com o público.

🚨SHAKIRA ACABA DE ANUNCIAR SUA TOUR MUNDIAL NO COACHELLA 🚨 Começando em novembro na Califórnia. O passeio se chama Las Mujeres Ya No Lloran World Tour #LMYNLWT Estamos muito além de prontos! Estávamos esperando por esse momento! Certifique-se de acessar https://t.co/MoY9OkiFhH para se inscrever para receber… pic.twitter.com/N4zoQJ9oa4

Depois de aprimorar as músicas com Bizarrap, Shakira deu uma notícia importante, dizendo a todos os seus fãs em espanhol que ela faria uma turnê mundial… acrescentando que ela começaria em Cali em novembro – o que fez seus fãs gritarem ainda mais. vadiar.

As palavras “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” apareceram em grandes telões no local. Caso você tenha esquecido… O 12º álbum lançado recentemente de Shakira tem o mesmo nome da turnê.