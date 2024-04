Shakira assume ‘Hot Ones’ para ver quanto calor ela aguenta, mas termina em lágrimas por ela

EUum encontro ardente com Sean Evans em sua renomada websérie “Quentes” sensação pop mundial Shakira aceitou o desafio de ter asas ardentes enquanto mergulhava nas profundezas de sua ilustre carreira. Na quinta-feira, 4 de abril, a estrela colombiana navegou por molhos picantes, oferecendo insights sinceros sobre sua jornada musical em evolução que se estende por quase três décadas.

Quando questionada por Evans sobre aspectos de seu repertório anterior que a fazem estremecer em retrospecto, Shakira não se conteve. Com um toque de autoconsciência, ela confessou “exagerar nos gritos” em sua voz, imitando seus estilos vocais anteriores com um toque de humor. Refletindo sobre seu crescimento como artista, ela notou a transformação em sua voz após a gravidez, descrevendo-a como “mais grossa, mais arredondada, mais cheia”, ecoando a maturidade e a evolução que ela experimentou tanto pessoal quanto musicalmente.

À medida que o calor se intensificava, Shakira viu-se às voltas com um molho picante particularmente intenso, recorrendo a um copo de leite para apagar as chamas que ameaçavam dominar o seu paladar. Apesar dos momentos de desconforto, ela perseverou, demonstrando resiliência e determinação diante das adversidades culinárias.

Em meio à provação picante, Shakira compartilhou um momento alegre, revelando a popularidade duradoura de seu single de sucesso “Quadris não mentem” entre os fãs que ansiosamente fazem uma serenata para ela com seu refrão icônico. Com uma imitação divertida de seus admiradores, ela comentou com humor sobre as perguntas persistentes sobre seus quadris e lembrou aos ouvintes seu diversificado catálogo musical além da famosa faixa.

Shakira está comemorando seu novo álbum

O episódio segue logo após o mais recente empreendimento musical de Shakira, seu álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”, que invadiu as paradas com sua estreia na 13ª posição na Billboard 200 e conquistou o primeiro lugar na parada de melhores álbuns latinos. Apresentando colaborações com artistas aclamados como Cardi B, Bizarrap, Rauw Alejandro e Karol G, o álbum ressalta a contínua relevância e inovação de Shakira na indústria musical.

Num encontro escaldante que combina desafios culinários com revelações perspicazes, a aparição de Shakira em “Hot Ones” oferece aos fãs um vislumbre tentador da personalidade multifacetada de um ícone global.