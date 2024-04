Shakira diz que ela e seus filhos acharam ‘Barbie’ uma castração

Shakira está falando do filme “Barbie” – dizendo que sua mensagem de ultrafeminismo e empoderamento feminino é equivocada… e vem às custas dos homens.

A cantora conversou com Fascínio sobre o filme… e ela foi brutalmente honesta sobre como ela e seus filhos – dois meninos, especificamente – se sentiam sobre isso… e apesar dos elogios esmagadores que o filme recebeu no ano passado, Shakira diz que ela e sua ninhada estavam ‘ Isso não impressionou.

Ela continua… “Estou criando dois meninos. Quero que eles se sintam poderosos também [while] respeitando as mulheres. Gosto da cultura pop quando tenta empoderar as mulheres sem roubar aos homens a possibilidade de serem homens, de também protegerem e fornecerem.”