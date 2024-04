Shakira está namorando Lucien Laviscount, embora seus amigos estejam preocupados

Shakira está oficialmente de volta ao namoro, com relatos de que o cantor e compositor colombiano tem um novo namorado.

Shakira e Cardi B compartilham uma prévia divertida do próximo videoclipeInstagram

Embora pareça que eles estão namorando apenas casualmente, Shakira e o ator britânico Lucien Lavisconde agora são um casal. Os dois se conheceram durante as filmagens do videoclipe da nova música de Shakira com Cardi B, ‘Mirar’.

Quem é Lucien Lavisconde?

Laviscount desempenha um papel importante no vídeo, e os dois iniciaram um relacionamento após o tempo que passaram juntos no set.

O ator britânico é conhecido principalmente por seu trabalho em Emily em Paris como Alfie. Ele participou de alguns filmes e programas desde então.

De acordo com uma fonte do Daily Mail, “Shakira está desesperada para se apaixonar“. Esse poderia ser o ângulo dela com Laviscount,”mas os amigos dela estão preocupados“. Eles acreditam que o ator está usando Shakira para ganhar mais fama.

Os amigos dela temem que ele só queira que as pessoas saibam seu nome e ela fornece isso. Eles estão se vendo, mas ainda não estão fortemente envolvidos.

Isso é um alívio para a comitiva de Shakira, que está apenas zelando pelos melhores interesses da mulher de 47 anos após sua separação. Gerard Piqué.