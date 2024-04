Shannen Doherty se preparando para sua própria morte, doando pertences

Vamos ser claros com Shannen Doherty

A atriz de “Beverly Hills, 90210” compartilhou a revelação no episódio de segunda-feira de seu podcast ‘Let’s Be Clear’… onde ela detalhou a limpeza de sua unidade de armazenamento depois de perceber que seus itens pessoais eram um fardo para seus entes queridos.

Como disse SD… ela está priorizando sua mãe Rosa necessidades durante este período – querer deixar um pouco para trás para ela lidar no caso de perder a luta contra o câncer em estágio 4.

Shannen planeja vender os itens de seu depósito – que inclui uma extensa coleção de antiguidades – e espera usar o dinheiro para viajar com sua mãe. No entanto, ela não usará suas economias para custear essas viagens, pois deseja deixar seus entes queridos cuidados caso ela faleça.

Lembre-se, Shannen compartilhou pela primeira vez seu diagnóstico de câncer de mama em 2015, antes de procurar tratamento e entrar em remissão. No entanto, no ano passado ela anunciou o o câncer voltou no Estágio 4, e se espalhou para os ossos.