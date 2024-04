Shannon Sharpe ataca o técnico da LSU, Kim Mulkey, depois de perder para Iowa

Tele Tigres da LSU O time de basquete feminino perdeu para Iowa no confronto Elite Eight de segunda-feira no torneio March Madness NCAA. Os Tigers perderam por 94-87 contra um poderoso time Hawkeyes liderado por Caitlin Clark, amplamente considerado o maior arremessador da história do basquete da NCAA. Tentando entender por que os Tigres da LSU perderam, Shannon Sharpe queria analisar isso junto Chade Oito Cinco na última edição do podcast ‘Nightcap with Unc and Ocho’ de Sharpe e Chad. Segundo Sharpe, há um grande responsável pela derrota dos Tigres na segunda-feira. Ele elogiou Clark por seu desempenho de 41 pontos, mas foi um pouco duro com alguém especificamente.

A interação final de Caitlin Clark e Angel Reese que todos estavam esperando para ver

Sharpe disse: “Kim Mulkey fizeram um péssimo trabalho como treinador porque não fizeram nada para tirar a bola [Clark’s] mãos. Veja como a UConn abordou [USC guard] Juju Watkins [in the other Elite Eight game Monday]. Ela pegou a bola [and] eles a atacaram … Você quer me dizer, Caitlin Clark, que sem dúvida é uma das maiores atiradoras da história da faculdade, você vai para baixo da tela? Não há nenhuma maneira possível de você ter ensaiado isso. Vou dizer Kim Mulkey, ela os treinou para passar por cima da tela e isso foi apenas eles passando por baixo da tela… Eu simplesmente não vi ajustes suficientes… Uma de duas coisas precisava acontecer: você faz ela é uma artilheira ou você a torna uma facilitadora, mas não pode deixá-la fazer as duas coisas.”

A LSU conseguirá se recuperar dessa derrota?

Considerando que eles ainda têm um dos talentos mais interessantes da história recente da NCAA com Anjo Reese, é seguro pensar que os Tigres da LSU têm muito o que esperar. A técnica Kim Mulkey terá que ajustar alguns aspectos de suas táticas para a próxima temporada, mas ela precisa manter a compostura porque tem um grupo de jogadores extremamente talentosos. Embora sua estratégia tenha tido alguns momentos questionáveis, Kim Mulkey ainda conta com a confiança de todos os seus jogadores para as próximas temporadas. Observando como o jogo se desenvolveu na segunda-feira, talvez Mulkey pudesse ter feito dupla com Clark para evitar que ela marcasse 41 pontos. Mas no geral, os Tigres conseguirão se recuperar desse revés.