Shaq esquece a NBA e segue para a NCAA: Caitlin Clark, minha garota Angel Reese, foi uma loucura

AO basquete universitário é o centro das atenções na América, Shaquille O’Neal revela seu fervoroso interesse pelo torneio feminino, enfatizando seu fascínio sobre a competição masculina. O’Neal elogia desempenhos de destaque de jogadoras proeminentes no futebol feminino, ampliando a emoção em torno dos próximos confrontos da Final Four.

O’Neal até gritou alguns dos maiores nomes do basquete universitário feminino, observando que todos tiveram desempenhos impressionantes nos maiores jogos da temporada.

Trae Young, dos Hawks, elogia o jogo de Caitlin ClarkTwitter

“Bem, os meninos são péssimos, então não estou seguindo, mas definitivamente tenho seguido as meninas.” O’Neal disse “O Grande Podcast.”

“Foi como uma epifania. Na semana passada foi a primeira vez que assisti a todos os jogos femininos.

“Eu nunca fiz isso antes, mas na semana passada… foi uma loucura.

“JuJu Watkins, Caitlin [Clark]A minha rapariga Anjo Reese. Eles estão apenas matando isso. Acho que nem conheço nenhum homem [players].”

Confrontos tão esperados

Com equipes como ClarkIowa e UConn liderados por Paige Bueckers prestes a entrar em conflito, a expectativa pelo torneio feminino atinge novos patamares. Impressionado com suas performances, O’Neil tinha saudado Clark no passado.

“Ela é incrível,” O’Neal disse no mês passado.

“Parabéns a ela e sua família. O melhor é que a vi no ano passado, quando eles jogaram na LSU. Ela é fenomenal. Vou deixar registrado e dizer que ela é a melhor jogadora universitária de todos os tempos.”

O’NealO endosso de Ecos ecoa um aumento na audiência, exemplificado por um recorde de 12,3 milhões de fãs sintonizados no recente confronto LSU-Iowa. Este aumento sugere uma valorização crescente do basquete universitário feminino, com altas expectativas de envolvimento contínuo dos espectadores durante a Final Four e os jogos do campeonato.