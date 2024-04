Shohei Ohtani e sua reação hilariante que provoca respostas dos fãs

Ddurante a temporada de 2024 da MLB, o confronto final entre o Padres de San Diego e Los Angeles Dodgers escreveu um novo capítulo em sua intensa rivalidade. As tensões aumentaram quando Gavin Stone jogou uma bola perto de Jurickson Profar, fazendo com que ambos os bancos se esvaziassem em um instante. Enquanto isso, houve risadas entre alguns fãs no Shohei Ohtania reação da empresa à situação.

Em meio à discussão acalorada, jogadores do banco de reservas e do bullpen de ambos os times saíram em apoio aos seus companheiros. O astro japonês se destacou, no entanto, ao abrir um sorriso e um gesto de conhecimento para o apaziguador dos Padres, Yuki Matsui, que também é japonês.

O primeiro home run dos Dodgers de Shohei Ohtani gera polêmica: ‘Aproveitou-se dela’

É importante notar que ambos Ohtani e a estrela dos Padres compartilharam experiências na seleção japonesa durante o Clássico Mundial de Beisebol, onde foram coroados campeões.

Nas plataformas de redes sociais, os torcedores não perderam a oportunidade de fazer piadas sobre a divertida interação entre os dois jogadores japoneses, destacando especialmente o gesto de camaradagem de Matsui ao tirar o boné ao encontrar seu compatriota.

“Shohei piscando enquanto as arquibancadas se esvaziam. Sujo.” “Ele está rindo porque acabou de ganhar uma aposta acumulada de quatro rebatidas”, foram alguns comentários sobre o astro japonês.