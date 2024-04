Shohei Ohtani estava em perigo devido ao jogo ilegal de seu ex-intérprete, revela investigação federal

Fvermes MLB intérprete Ippei Mizuhara está enfrentando acusações por supostamente fraudar estrela de beisebol japonesa Shohei Ohtani de mais de US$ 16 milhões, com novos detalhes surgindo sobre o escândalo.

Entre eles está uma revelação chocante de que Mizuhara’s apostador ilegal, Matheus Boyerameaçou confrontar Ohtani enquanto ele estava passeando com seu cachorro em Newport Beach, Califórnia.

A investigação federal sobre Mizuhara’s atividades revelaram uma complexa teia de engano, com o ex-intérprete acusado de usar Ohtani informações bancárias para financiar seu vício em jogos de azar.

O apostador rastreou Ohtani

Apesar de Mizuhara’s tenta manter suas atividades em segredo, o corretor de apostas supostamente rastreou Ohtani para baixo e ameaçou expor Mizuhara’s esquema para a estrela do beisebol.

Numa mensagem para Mizuharaafirmou o corretor de apostas, “Não sei por que você não retorna minhas ligações. Estou aqui em Newport Beach e vejo [Ohtani] passeando com seu cachorro. Só vou falar com ele e perguntar como posso entrar em contato com você já que você não está respondendo. Por favor, me ligue de volta imediatamente.”

Mizuhara supostamente falsificou suas credenciais, alegando ter comparecido UC Riverside e trabalhou para o Red Sox de Boston. Ele também acessou Ohtani conta bancária sem o conhecimento do jogador, desativando notificações para evitar detecção.

Mizuhara pode se declarar culpado

Todos os ganhos de Mizuhara’s as apostas teriam sido transferidas para sua própria conta, totalizando milhares de transferências eletrônicas. Ohtanique recentemente assinou um acordo de US$ 700 milhões com o Los Angeles Dodgersestá envolvido no escândalo desde que veio à tona.

Mizuhara está supostamente em negociações para se declarar culpado da acusação de fraude bancária, com investigações em andamento pelas autoridades federais e Liga Principal de Beisebol. O caso destaca a vulnerabilidade dos atletas à exploração financeira e a necessidade de salvaguardas rigorosas para proteger os seus bens.