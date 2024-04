Shohei Ohtani joga um jogo hilariante de “quem ri primeiro” com o novo companheiro de equipe dos Dodgers

Mpassar para uma nova equipe é sempre uma transição difícil. Pode ser estranho no início, especialmente se você não for amigo próximo de ninguém da nova equipe.

Felizmente para Shohei Ohtanisua mudança para o Los Angeles Dodgers foi complementado com a contratação do arremessador japonês Yoshinobu Yamamoto. Os dois estavam no mesmo Japão time que venceu o Clássico Mundial de Beisebol de 2023.

Ohtani ri na cara de Yamamoto

Os dois parecem estar se dando muito bem na Califórnia, já que recentemente foi publicado pela equipe um vídeo em que eles jogam uma partida de “Elogios do parque infantil“.

O objetivo do jogo é fazer o outro rir. Ohtani acaba perdendo no final, explodindo em gargalhadas.

É claro que ambos os jogadores desenvolveram rapidamente um vínculo estreito, o que é sempre importante durante a sua primeira temporada numa nova equipa, num novo ambiente.

Ohtani recentemente atingiu seu primeiros dois home runs como Dodger, em jogos consecutivos. Yamamoto teve dificuldades em sua primeira largada, mas se recuperou com uma joia de um começo em seu acompanhamento.