Shohei Ohtani, vítima de escândalo de jogo, intérprete será acusado

Shohei Ohtani não tinha ideia de que seu tradutor estava apostando milhões de dólares, e os federais concluíram que não apenas a estrela dos Dodger NÃO estava envolvida no esquema, mas também foi vítima de fraude… fontes policiais com conhecimento direto dizem TMZ Esportes .

Nossas fontes dizem que os federais, que iniciaram uma investigação no mês passado, concluíram que Mizuhara estava mentindo – que Ohtani estava completamente no escuro sobre a dívida de jogo, e Mizuhara desviou uma das contas de Ohtani sem o conhecimento do arremessador.

Como você sabe, Ohtani assinou o negócio mais rico do beisebol e, aliás, qualquer esporte norte-americano, com um contrato de 10 anos e US$ 700 milhões com os Dodgers.