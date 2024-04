Shorts de luta personalizados do UFC 300 revelados para várias estrelas do UFC

Alguns dos lutadores do próximo card do UFC 300 terão um novo visual.

Na terça-feira, kits de luta personalizados foram revelados no site da Venum para vários headliners do UFC 300: o campeão meio-pesado Alex Pereira; o campeão peso palha Zhang Weili; O titular do BMF, Justin Gaethje; e o oponente de Gaethje, Max Holloway. As imagens foram retiradas logo em seguida do site, mas o canal francês de MMA La Sueur capturou as imagens e postou nas redes sociais.

Confira as imagens abaixo.

Antes das imagens serem removidas, o site do Venom descreveu os kits como a coleção “UFC Adrenaline Unrivaled”.

“Os quatro lutadores únicos representados nesta coleção, cada um conhecido por seu talento incomparável e contribuições globais para o esporte, estão preparados para atuar no melhor card de luta já montado”, afirmou o site Venum.

Pereira coloca o título dos meio-pesados ​​em jogo pela primeira vez contra o ex-campeão Jamahal Hill. “Poatan” conquistou o título vago com uma vitória por nocaute técnico sobre Jiri Prochazka no evento UFC 295 de novembro.

Weili coloca seu campeonato de 115 libras em jogo ao enfrentar Yan Xiaonan na luta co-principal neste sábado. O cartão carregado acontecerá na T-Mobile Arena, em Las Vegas.