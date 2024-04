Shorts de Muhammad Ali usados ​​em luta famosa serão vendidos por US$ 6 milhões e ficam aquém da venda recorde

A par de shorts de boxe usado pelo grande Maomé Ali em sua famosa luta Thrilla in Manila serão leiloados por US$ 6 milhões.

Os shorts de seda Everlast, que são brancos puros, exceto pela faixa preta e listras pretas de corrida em cada perna, são autografados pela própria lenda do boxe e permanecem em excelentes condições.

Neto de Muhammad Ali vence seu oponente no primeiro round

A luta continua sendo a luta mais icônica da história do boxe, com Ali – também conhecido como Argila de cassius – assumindo Joe Frazier na terceira e última luta de boxe entre a dupla para decidir quem seria o campeão mundial dos pesos pesados ​​em 1975.

amplamente reconhecido como o maior boxeador da história, venceu a cansativa luta de 14 assaltos no Smart Araneta Coliseum, na capital das Filipinas, depois que o árbitro interrompeu a luta após 42 minutos de ação em temperaturas sufocantes.

Apesar do cansaço Ali e Frazier na luta, com os dois lutadores sofrendo de um inchaço horrível no rosto, os shorts foram preservados em perfeitas condições.

Eles agora devem ser vendidos ao licitante com lance mais alto, e a leiloeira Sotheby's, com sede em Nova York, espera que o item seja vendido por até US$ 6 milhões.

que lutou boxe por mais seis anos antes de se aposentar, morreu aos 74 anos em 2016, após uma longa batalha contra a doença de Parkinson.

Qual é o recorde de vendas de memorabilia esportiva?

Ainda está um pouco longe da venda recorde de memorabilia esportiva, com um Topps de 1952 Manto do Mickey cartão de beisebol vendido por incríveis US$ 12,6 milhões. O cartão em perfeitas condições do Hall of Famer foi vendido em leilão em agosto de 2022 por mais que o dobro do preço recorde anterior.

Michael Jordancamisa das finais da NBA de 1998 para o búfalos de Chicago é a única outra roupa esportiva a atingir oito dígitos, arrecadando US$ 10,1 milhões em um leilão da Sotheby’s em 2022. No mesmo ano, Diego MaradonaA camisa do argentino do infame incidente da ‘Mão de Deus’ na Copa do Mundo foi vendida por US$ 9,3 milhões – cerca de dois anos após a morte do ícone argentino.