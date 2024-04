Show de pré-visualização do UFC 300: Alex Pereira x Jamahal Hill, Justin Gaethje x Max Holloway e muito mais

O UFC 300 finalmente chegou!

Antes do evento histórico de sábado, Shaun Al-Shatti, Mike Heck e Jed Meshew do MMA Fighting antecipam tudo, incluindo a luta principal entre Alex Pereira e Jamahal Hill, a incrível confiança do desafiante e onde os dois podem chegar com base no resultado. Pereira continuará sua incrível trajetória no MMA ou Hill consolidará seu lugar como o melhor lutador até 205 libras do mundo? Além disso, eles discutem o co-luta principal pelo título dos palhas entre Zhang Weili e Yan Xiaonan, a tão esperada luta pelo título do BMF entre Justin Gaethje e Max Holloway, o retorno de Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan, Bo Nickal, a mudança de Aljamain Sterling para o peso pena contra Calvin Kattar e muito mais.

