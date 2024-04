Show pós-luta do UFC 300: Reação ao nocaute de Alex Pereira, a insanidade de Max Holloway, noite épica de lutas

O UFC 300 foi tudo o que queríamos que fosse, e foi coroado por Alex Pereira nocauteando violentamente Jamahal Hill para continuar sua ascensão inédita no esporte. Embora a finalização de Pereira tenha sido memorável, não foi a melhor da noite – porque é do novo campeão do “BMF”.

Após o tão aguardado card de luta de sábado em Las Vegas, Shaun Al-Shatti, Mike Heck e Jed Meshew do MMA Fighting reagem a uma das noites mais insanas da história do UFC, incluindo o nocaute de Hill no primeiro round de Pereira, a finalização de todos os tempos de Max Holloway de Justin Gaethje no confronto dos sonhos para se preparar para uma luta monstruosa a seguir, a vitória dominante de Zhang Weili sobre Yan Xiaonan e muito, muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC 300 acima, ou uma versão apenas em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde mais você conseguir seus pods.