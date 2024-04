Show pós-luta do UFC Vegas 90: Reação à vitória de Brendan Allen sobre Chris Curtis na atração principal clássica

Brendan Allen x Chris Curtis 2 pode ser apenas o líder do clube na Luta do Ano até agora em 2024, e no final de 25 minutos cansativos, Allen conseguiu a aprovação em dois dos scorecards dos juízes.

Seguindo a fantástica atração principal, Mike Heck, Jed Meshew e Eric Jackman do MMA Fighting reagem à batalha dos médios e ao desempenho corajoso e impressionante de Allen na luta (mas talvez não tanto no microfone depois). Além disso, eles discutem os vencedores dos bônus, a vitória de Damon Jackson no co-evento principal sobre Alexander Hernandez, Chepe Mariscal obtendo outra vitória impressionante na Luta da Noite do evento, Norma Dumont estragando o retorno de Germaine de Randamie e onde essa vitória a coloca. 135 e mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 90 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.