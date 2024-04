‘Siesta Key’ da MTV é pausada após 5 temporadas, futuro incerto

Fontes ligadas ao programa nos dizem que a série não é considerada oficialmente cancelada pela rede… pois existe a possibilidade de retornar no futuro. Ainda assim, a atual encarnação do show chegou ao fim após 5 temporadas.

Muitos fãs online, incluindo vários tópicos do Reddit, estão se perguntando há meses quando conseguiriam uma 6ª temporada do programa – que atingiu o nível mais baixo de audiência na 5ª temporada antes de exibir seu final em janeiro de 2023.

O programa foi ao ar em julho de 2017 e rapidamente se tornou um sucesso nas primeiras 4 temporadas, que foram filmadas no condado de Sarasota, Flórida. Na 5ª temporada, o show girou e documentou os membros do elenco Juliette Porter e seus amigos quando se mudaram para Miami.

Membro do elenco de longa data Amanda Miller indicou há um tempo que o programa provavelmente foi cancelado … escrevendo no Instagram: “Nos últimos 5 anos, essas pessoas (e mais alguns) se tornaram mais do que amigos, eles são minha família. Foi uma honra fazer esse show com Eles estão ao meu lado e as memórias que todos construímos juntos são inesquecíveis e os levarei comigo para sempre.”