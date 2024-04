Simone Biles e Jonathan Owens comemoram o novo contrato do safety com os Bears lançando o primeiro arremesso em um jogo do White Sox

euginasta lendária Simone Biles e seu marido, o segurança do Chicago Bears, Jonathan Owens, estão entre os casais poderosos mais conhecidos dos esportes americanos. Ambos têm sucesso em suas áreas e procuram aproveitar ao máximo o tempo livre.

Recentemente, Jonathan Owens garantiu um contrato significativo de dois anos no valor de US$ 4,75 milhões com o Chicago Bears. Para assinalar esta conquista, o casal mergulhou na atmosfera vibrante da Cidade dos Ventos. Eles expressaram sua gratidão à cidade lançando o primeiro arremesso em Campo de taxa garantida antes do jogo do White Sox de sábado contra o Cincinnati Reds.

Simone Biles e Owens comemoram seu novo contrato

Os ChiSox foram derrotados pelos Reds por 5 a 0, mas Owens e Biles pareciam estar se divertindo perfeitamente no estádio. Os torcedores os apoiaram e torceram durante o jogo enquanto comemoravam o novo contrato do jogador do Bears.

Owens disse o seguinte sobre seu novo contrato com os Bears.

“Independentemente da minha função ou de qualquer que seja, vou maximizá-la. Estou vindo aqui para competir. Obviamente, ninguém quer entrar e dizer: ‘Vou jogar como reserva. .’ Sei o que posso fazer em times especiais, na defesa e sinto que é isso que me torna um trunfo muito valioso para uma equipe… estou animado com o desafio.” Jonathan Owens

Owens e Biles começaram a namorar em agosto de 2020, ficaram noivos em fevereiro de 2022 e se casaram em abril de 2023, com Biles namorando a colega ginasta Stacey Ervin Jr.