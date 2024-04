Simone Biles silencia os críticos e comemora aniversário com Jonathan Owens da melhor maneira possível

Simone Biles e Jonathan Owens celebraram seu primeiro aniversário de casamento em um estilo condizente com sua história de amor, repleto de momentos sinceros e demonstrações públicas de afeto. Desde a cerimônia de conto de fadas no ano passado, o casal tem sido aberto sobre seu relacionamento, oferecendo vislumbres de sua vida cotidiana nas redes sociais.

Em uma história recente no Instagram, Biles marcou o marco ao compartilhar votos calorosos de Owens em seu dia especial. Antes do aniversário, ela presenteou os fãs com fotos de seu encontro romântico, preparando o cenário para uma celebração memorável.

Simone Biles exibe o marido Jonathan Owens com uma dança muito divertidaInstagram

“Um ano de casados,” Biles escreveu.

Biles ataca os críticos

Seu aniversário de um ano acontece depois de uma entrevista recente com TODAY, onde Biles expressou sua consternação com comentários negativos direcionados a Owens, exortando as pessoas a respeitarem a privacidade de sua família. Ela se referiu Owens autodenominando-se um ‘pegadinha’ no relacionamento deles durante uma aparição no podcast, onde ele também admitiu que inicialmente não reconheceu Biles como medalhista de ouro olímpico.

“Isso realmente doeu que eles estivessem falando assim sobre meu marido, porque para mim, é como, fale sobre mim o quanto quiser, mas não venha pela minha família. Biles disse.

“Uma noite, eu desabei e pensei, ‘por que vocês estão falando assim do meu marido? Vocês não o conhecem, não sabem quem ele é, e se alguém o conheceu, sabe que ele é o cara mais doce e fará qualquer coisa por qualquer um’.”