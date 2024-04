Taylor Swift o sucesso parece ininterrupto. Em meio ao sucesso “Turnê das Eras” e após o lançamento de seu mais recente álbum de estúdio os fãs da cantora receberam mais boas notícias quando SiriusXM decidiu lançar um canal totalmente dedicado a ela.

Nomeado ‘Canal 13 (versão de Taylor)’ depois Swift número da sorte, o canal vai estrear em 7 de abrilapenas 13 dias antes do lançamento de seu tão aguardado novo álbum, “Departamento de Poetas Torturados.”

O canal contará Swift música, incluindo seu novo álbum, tocada continuamente do início ao fim durante seu fim de semana de estreia, coincidindo com o lançamento do álbum em 19 de abril.

Os fãs também terão a oportunidade de compartilhar suas próprias histórias e experiências com Taylor e sua música no canal, que ficará disponível até Maio 6.

Taylor e o número 13

O número 13 tem um significado especial em Swift vida e carreira, como ela explicou em uma entrevista de 2009 com Notícias da MTV. Nascido no dia 13, Rápido frequentemente encontrou o número em momentos significativos, como seu primeiro álbum ganhando disco de ouro em 13 semanas e sua primeira música número 1 com uma introdução de 13 segundos. Ela também ganhou prêmios enquanto estava sentada no 13º assento, fila ou seção.

“O Departamento de Poetas Torturados” marcas Swift 11º álbum de estúdio, e seu anúncio veio com seu 13º vovó vencer em fevereiro. Travis Kelce A namorada expressou sua gratidão pelo prêmio e pelos fãs durante seu discurso de agradecimento, onde também revelou a data de lançamento do álbum.

Swift está no seu melhor

Swift carreira está atualmente no auge, com seu recorde Turnê Eras e recente vitória como Artista do Ano em 2024 Prêmio de música iHeartRadio. Apesar de suas muitas realizações, Rápido não mostra sinais de desaceleração, prometendo aos fãs que ainda há mais por vir.

Como Rápido continua a cativar o público em todo o mundo, o lançamento de ‘Canal 13 (versão de Taylor)’ certamente encantará os fãs e proporcionará a eles um espaço dedicado para curtir sua música e celebrar sua notável carreira.