Sobrinho da estrela de ‘Yellowstone’ desaparecido em meio a investigação de violência doméstica

Cole Hauser – que interpreta Rip Wheeler no drama da Paramount Network – acessou o Instagram para pedir a seus seguidores que compartilhassem qualquer informação que pudessem ter com a polícia sobre Cole Jovem Abundância o paradeiro de … quem é o sobrinho biológico de Mo Brings.

Os policiais do Departamento de Polícia de Lawrence responderam ao local, mas Cole fugiu antes deles chegarem. Ele foi visto pela última vez dirigindo em direção ao sul na rodovia 59 em um Ford Explorer 2005, que tinha placa do Kansas.

Na sequência disso, Cole foi dado como desaparecido – e seu pai, Joseph, implorou para que seu filho ligasse para ele no Facebook. Ele acrescentou… “A família dele está muito preocupada com ele… Ele não me mandou mensagens nem me ligou de volta, tenho alguns de nossos familiares e amigos na região procurando por ele”.