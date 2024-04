Solicitação de SSDI negada: O que você pode fazer caso seu pedido de benefícios por invalidez seja negado?

Seguro de invalidez da Previdência Social (SSDI) serve como tábua de salvação para indivíduos impossibilitados de trabalhar devido a condições médicas qualificadas. Administrado pela Administração da Segurança Social (SSA), a elegibilidade do SSDI depende do cumprimento de critérios rigorosos, incluindo a demonstração de uma limitação significativa na realização de atividades básicas relacionadas com o trabalho durante pelo menos 12 meses. Além disso, os candidatos devem ter acumulado créditos de trabalho suficientes através de empregos cobertos pelo sistema de Segurança Social.

Após a aprovação, Beneficiários do SSDI recebem pagamentos mensais com base nos rendimentos médios ao longo da vida cobertos pela Segurança Social. No entanto, lidar com o processo de solicitação de SSDI pode ser repleto de desafios, e muitas reivindicações são negadas por vários motivos.

Compreendendo os benefícios SSDI: Quais são os critérios para se qualificar para benefícios por invalidez?Deficiência dos Cidadãos

Razões para o pedido ser negado

Um motivo comum para o pedido ser negado é a insuficiência de evidências médicas. Os registos médicos devem documentar de forma abrangente a existência de uma deficiência e o seu impacto na capacidade de trabalho do indivíduo. Sem documentação clara, as reivindicações de SSDI são frequentemente rejeitadas.

Além disso, enviar múltiplas solicitações em vez de prosseguir com o processo de apelação após uma negação pode prejudicar o sucesso. O processo de recurso oferece múltiplos níveis para correção ou complementação de pedidos, proporcionando oportunidades para sanar deficiências e aumentar as chances de aprovação.

Exceder o limite de atividade lucrativa substancial (SGA) é outra causa frequente de negação. Ganhar acima do limite SGA, atualmente definido em US$ 1.470 mensais a partir de 2023, pode desqualificar os candidatos para receber benefícios SSDI.

Além disso, condições médicas não reconhecidas podem levar a recusas se não estiverem alinhadas com a lista de condições médicas qualificadas da SSA ou se o requerente for considerado capaz de exercer um trabalho alternativo, apesar de deficiências graves.

Histórico de trabalho inadequado também representa uma barreira para Aprovação SSDI. Atender aos requisitos de elegibilidade do SSDI exige um número suficiente de créditos de trabalho e um histórico recente de emprego. Créditos de trabalho insuficientes, especialmente dentro do prazo prescrito, podem resultar em recusas de sinistros.

O que acontece se seu SSDI for negado?

Se o A Administração da Segurança Social (SSA) nega seu pedido de SSDI, fornecerão uma explicação detalhada numa carta descrevendo as razões da sua decisão. Você mantém o direito de solicitar uma reconsideração, solicitando que a SSA revise todo o seu arquivo mais uma vez.

Caso o seu pedido seja rejeitado mesmo após a reconsideração, você tem a opção de entrar com um recurso e solicitar uma audiência para contestar ainda mais a decisão.