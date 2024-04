Solicitação de vale-refeição para desastres: Como você pode obter um pagamento extra se for afetado por um desastre natural?

D-SNAP, ou Programa de Assistência Nutricional Suplementar em Desastres, é um recurso vital que fornece assistência a curto prazo para a compra de alimentos em áreas afetadas por desastres declarados pelo presidente. Este programa estende o apoio a indivíduos, independentemente da sua elegibilidade habitual para Benefícios do SNAPoferecendo ajuda crucial em tempos de crise.

Mesmo existente Beneficiários do SNAP podem receber ajuda adicional se sofrerem perdas atribuídas à catástrofe, garantindo apoio adequado em tempos difíceis.

Solicitando D-SNAP varia de acordo com o estado, com cada estado administrando seu próprio processo. Indivíduos podem entrar em contato com o seu estado FOTO escritório para iniciar o processo de inscrição e determinar os critérios de elegibilidade.

Antes de implementar D-SNAP em uma zona de desastre, os estados devem obter uma declaração presidencial de Assistência Individual e obter a aprovação do Serviço de Alimentação e Nutrição (FNS) do USDA. Os candidatos aprovados recebem um cartão de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT), que lhes permite comprar alimentos elegíveis em lojas de varejo autorizadas.

O D-SNAP opera sob padrões distintos, adaptados às necessidades dos sobreviventes de desastres, considerando despesas como reparos residenciais, abrigo temporário, custos de evacuação e perda de renda. Os actuais beneficiários do SNAP que sofram perdas relacionadas com catástrofes podem solicitar um suplemento para garantir que os seus benefícios estão alinhados com o montante máximo para o tamanho do seu agregado familiar.

Os procedimentos de inscrição são divulgados pela mídia local e pela imprensa por agências estaduais antes da implementação do D-SNAP, facilitando o acesso a informações sobre processos de inscrição, dias de funcionamento e critérios de elegibilidade. Além disso, os indivíduos podem consultar o diretório estadual do SNAP para obter mais detalhes sobre os benefícios ou entrar em contato com os escritórios locais para obter assistência.

Em tempos de crise, o D-SNAP desempenha um papel fundamental na prestação de assistência nutricional essencial às famílias de baixos rendimentos afectadas por catástrofes naturais, oferecendo o apoio tão necessário e aliviando a insegurança alimentar durante circunstâncias difíceis.

Descubra se você é elegível para assistência alimentar em desastres

A elegibilidade para o D-SNAP depende da residência numa área de desastre com uma declaração presidencial de Assistência Individual.

Indivíduos que enfrentam perda de rendimentos, despesas relacionadas com desastres, custos de evacuação ou danos pessoais devido ao desastre podem qualificar-se.