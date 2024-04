Sonny Vaccaro diz que Caitlin Clark merecia acordo entre Michael Jordan e Esque Nike

A lenda da indústria calçadista, é claro, sabe tudo sobre o acordo que MJ recebeu – foi ele quem ajudou a negociá-lo. E, quando soube que Clark recebeu apenas US$ 28 milhões em oito anos para ficar com Phil Cavaleiro é co., ele ficou surpreso por não ser mais.

Clark, no entanto, não parece muito decepcionada… Afinal, US$ 28 milhões é uma tonelada de moedas – especialmente considerando que ela deve ganhar apenas US$ 76.000 com seu contrato com a WNBA nesta temporada.