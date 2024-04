‘Sou um peso pesado 11-0 e cinco cinturões’: Valter, irmão de Johnny Walker, admite pressão para entregar na estreia no UFC

O irmão mais novo de Johnny Walker, Valter Walker, faz sua estreia no UFC no sábado, quando coloca em jogo sua invencibilidade contra Lukasz Brzeski no UFC Vegas 90, e já estar no centro das atenções graças ao sucesso do irmão lhe dá um frio na barriga.

“Sou um peso pesado 11-0, com cinco cinturões, e as pessoas já esperam uma grande luta”, disse Valter no podcast do MMA Fighting Trocação Franca. “Eu sou [nervous] que não vou entregar o que os fãs esperam. Meu irmão é um nocauteador e meu jogo não é igual ao dele. Tenho mais nocautes no chão. Eu derrubo as pessoas e faço ground-and-pound. Temos estilos diferentes. As pessoas podem esperar que eu lute como meu irmão, mas não sou meu irmão, sou bem diferente.”

Valter espera ter Johnny no seu corner para a estreia promocional no sábado, depois planeja ajudar seu irmão a se preparar para o confronto de Johnny nos meio-pesados ​​contra Volkan Oezdemir no UFC Arábia Saudita, em 22 de junho.

Valter admitiu que sente “expectativas surreais” dos fãs desde sua estreia no MMA porque seu irmão já estava no UFC na época e tudo que ele quer é fazer lutas emocionantes.

“Comecei a malhar por causa do meu irmão, comecei no MMA por causa do meu irmão”, disse o peso pesado de 26 anos. “Sempre o admirei como um super-herói. Eu era criança e ele já era adolescente. Ele era um adolescente forte, muito rápido, e eu queria ser como meu irmão.”

Valter estava cursando Direito no Brasil quando Johnny se mudou para a Inglaterra para treinar para sua luta de 2018 no UFC Série de concorrentes. Valter voou para ajudar Johnny a se preparar e depois ficou para ser seu sparring, seguindo o lutador do UFC para a Tailândia depois.

“Eu estava com medo de treinar de verdade, com muito medo de levar um soco na cara”, disse Walker. “Não gostei, mas levei muita surra do meu irmão.

“Eu chorei em nossa primeira sessão de sparring juntos. Ele me chutou no rosto e eu comecei a chorar. Saí do ringue e corri para o banheiro e comecei a chorar. Ele foi lá e me disse que ‘apenas tocou meu rosto’ e me disse para me recompor. Eu tinha apenas 18 anos. Era a terceira rodada do nosso sparring e fizemos mais cinco rodadas. Eu estava chorando, mas ainda tentando lutar. Ele me disse que achava que eu tinha tudo para ser um lutador porque estava chorando, mas ainda tentando revidar.”

Valter disse que competiu no Muay Thai antes de entrar em algumas “lutas ilegais e sem regras na areia” na Tailândia. Ele perdeu sua primeira tentativa por nocaute técnico – e fraturou o nariz no processo – mas depois venceu as próximas quatro vezes. Uma lesão no ombro forçou Valter a se afastar e considerar deixar os esportes de combate para estudar Direito, onde estudaria para se tornar policial no Brasil, mas seu irmão o convenceu a fazer uma cirurgia primeiro.

O técnico russo Gor, líder do GOR MMA e principal técnico de Valter desde então, viu nele potencial para o campeonato e se ofereceu para ajudá-lo a fazer uma cirurgia no ombro. Valter acabou se casando e se tornando pai na Rússia, e desde então coleciona títulos de MMA ao redor do mundo. A oferta do UFC chegou depois que Walker conquistou o título dos pesos pesados ​​do Titan FC com uma paralisação no quarto round sobre Alex Nicholson em sua aparição mais recente.

“Não gosto de fazer planos porque sempre que fiz planos, não saiu como eu esperava”, disse Walker sobre o que esperar de sua estreia no UFC. “Depois da minha nona luta, eu disse que cansei de fazer planos. Teve uma luta que meu treinador falou que ia ser fácil e eu fiz três rounds, super duros. ‘Luta fácil?’ E aí um que esperávamos que fosse difícil, terminei no primeiro round. Eu não gosto de fazer planos.

“As pessoas ficam tipo, ‘É o irmão de Johnny, 11-0, e o outro cara está vindo de quatro derrotas.’ Ele tem contas para pagar assim como eu. Ele está lá para me matar e eu estou lá para matá-lo. As pessoas dizem que vai ser fácil, que vou nocauteá-lo. Não gosto de subestimar ninguém, porque quando a jaula fecha e um soco acerta o queixo você está fora. O cara do 11 a 0 pode estar no chão e o cara da derrapagem agora é o campeão. Vou lá para vencer, claro, e fazer uma boa luta. Quero entregar o que as pessoas esperam. Mas nunca sabemos o que vai acontecer. Estou pronto para qualquer coisa. Estou pronto para vencer e ser derrotado.”