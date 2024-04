Stefon Diggs começa a correr com CJ Stroud no Texas treinando antes do tempo

Stefon Diggs se encontrou com seu novo QB, CJ Stroud, do Houston Texan duas semanas antes do campo de treinamento para estabelecer relacionamento em campo. Diggs vem de uma estrutura de jogo intensa do técnico Sean McDermott, então é melhor começar cedo para se adaptar ao estilo de jogo de Houston.

Stefon Diggs chega cedo para treinar com os texanos

O Texanos e Stefon Diggs estão comemorando o início de seu relacionamento em bons termos, Houston ofereceu uma boa oportunidade ao WR, onde ele poderia ser um agente livre em 2025 e até adoçou o pote fazendo algumas movimentações financeiras e acrescentando alguns milhões ao salário deste ano.

Diggs quer um novo começo em Houston e a cláusula de agência gratuita que ele poderia adquirir é motivação suficiente para colocar tudo o que ele precisa para ter um ano estelar.

Especialistas do Yahoo Sports afirmam que Diggs teve alguns problemas no passado com os Vikings, e é um fato bem conhecido que ele teve seus encontros com Josh Allen antes de sua negociação com os Texans, isso aumentou a tal ponto que um texto vazou onde Allen se referiu Diggs de uma forma nada lisonjeira

A negociação do passado do Bills agora está sendo pintada de forma dramática após o vazamento de uma mensagem de texto onde Josh Allen, quarterback estrela do Bills, se referiu Diggs como um “menino vadia”. Este comentário depreciativo lançou uma nova luz sobre as possíveis tensões entre os dois companheiros de equipe, o que pode ter contribuído para a decisão dos Bills de trocar Diggs.

O A organização de contas não fez uma declaração nem negou o texto vazado ou as razões específicas por trás do comércio de Diggs. No entanto, fontes sugerem que a diretoria estava interessada em apaziguar Allen, que emergiu como uma figura-chave na estratégia e no futuro da equipe.