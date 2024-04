Stefon Diggs escreve uma mensagem emocionante de despedida para Buffalo, mas os fãs do Bills não acreditam

Aembora Stefon Diggs rumores comerciais circulavam nos últimos dois meses de entressafra, o mundo da NFL ainda estava confuso na quarta-feira, quando sua saída do Buffalo Bills foi anunciado.

Stefon Diggs fala sobre o relacionamento de Josh Allen e o futuro de BillsCameron Wolfe/X

Como membro do Houston TexanosDiggs formará um trio fantástico como wide receiver com Nico Collins e Tanque Dellque deve ajudar o Estreante Ofensivo do Ano em 2023 CJ Stroud dar um passo ainda maior em sua segunda temporada.

Diggs levou quase meio dia para publicar uma mensagem, mas finalmente postou uma carta de despedida em seu Instagram na quarta à noite.

Fãs do Bills chamam Stefon Diggs

Diggs menciona quanto “amor e respeito” ele fez isso pela cidade de Buffalo, assim como pelos fãs. Mas Bills Mafia é implacável e eles não o estão exatamente mandando embora com rosas.

Na postagem do Instagram, alguns dos comentários foram sincero e brutal.

“Em 4 anos, de alguma forma, CJ Stroud será o problema para esse cara”

“Josh Allen será o melhor QB que você já teve”

“4 anos antes de ele fazer a mesma postagem sobre os texanos quando reclama deles”

“Tudo que o mano faz é reclamar, você é o problema”

Claramente, as travessuras e a personalidade transparente de Diggs prejudicaram muitos. Embora ele e Josh Allen nunca teve uma rivalidade real, houve muitos relatos de que os dois tinham um relacionamento tenso.

Provavelmente foi isso que gerou rumores comerciais ao longo dos anos. Diggs finalmente realizou seu desejo.