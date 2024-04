Stephen Colbert luta contra as lágrimas enquanto lamenta a perda do funcionário do ‘Late Show’

Reproduzir conteúdo de vídeo



CBS

Stephen Colbert ficou emocionado ao lamentar a perda de seu assistente executivo de longa data, Amy Cole.

A notícia comovente veio no final do episódio de segunda-feira de ‘The Late Show’… e você pode ver Stephen lutando para falar e parecendo sombrio enquanto saía do palco antes de um cartão preto aparecer, dizendo: “Dedicado ao nosso querida amiga Amy Cole, 1970-2024.”

Tarde da noite relata que membros da audiência que estavam na gravação mencionaram que o show começou com a diversão e os jogos habituais. Mas então, do nada, as coisas tomaram um rumo sério.

Stephen pediu à multidão que parasse de aplaudir, e você poderia dizer que ele estava lutando para encontrar as palavras certas para dizer.

O público não viu o cartão de título, então quando Stephen saiu do palco visivelmente chateado, houve um silêncio atordoante. A gravação terminou abruptamente pouco mais de um minuto depois, deixando todos em estado de choque.

Amy faleceu no domingo, aos 53 anos. De acordo com seu obituário, ela morreu “pacificamente” em 31 de março, após uma “breve doença”.

Muitos funcionários do ‘Late Night’ prestaram homenagem a Cole, e alguns mencionaram que ela recentemente lutou contra o câncer.

Escritor do programa Brian Pilha disse no X, dizendo: “Amy foi uma das pessoas mais calorosas e adoráveis ​​​​que já tive a sorte de conhecer e trabalhar”.

Enquanto isso, o diretor e produtor Jake Plunkett ecoou esse sentimento, expressando: “Palavras não podem medir o tamanho da perda de Amy Cole para este mundo.

As palavras não podem medir o tamanho da perda de Amy Cole para este mundo. Foda-se o câncer. Uma das paixões de Amy era ajudar crianças com câncer. Então, peço que ajudem a espalhar a luz que ela deu a este mundo doando no link abaixohttps://t.co/kw5IVfKTM7 https://t.co/cVSn51kai3 -Jake Plunkett (@JakePlunkett) 2 de abril de 2024

@JakePlunkett