Stephen Curry definiu uma geração de NBA basquete com seu arremesso escandaloso que arrebatou muitos fãs do esporte. Curry tem sido a força motriz por trás do Guerreiros do Golden State‘quatro campeonatos da NBA desde 2015 – e mesmo aos 36 anos, o armador continua encontrando novas maneiras de impressionar o público.

Segunda-feira marcou o primeiro eclipse solar total no Estados Unidos desde 2017, e Curry marcou o evento inusitado de uma forma que só ele pode: com uma cena circense que capturou a imaginação de torcedores e companheiros de equipe.

Stephen Curry inventa truque de “eclipse solar” que surpreende companheiros de equipe do Warriors

Curry “vence” o eclipse solar

Curry postou na segunda-feira um pequeno clipe no Instagram com a legenda “Jogue para o eclipse!” O clipe em si vem de um tiroteio antes do Guerreiros‘108-106 derrota para o Dallas Mavericks na noite de sexta-feira, onde Curry dá um tiro certeiro, provocando uma reação inesquecível do companheiro de equipe de longa data Kevon Looney.

O pequeno vídeo é especialmente apropriado para publicação na segunda-feira, já que milhões de americanos puderam ver um raro eclipse solar total enquanto atravessa os Estados Unidos contíguos. O caminho de totalidade do eclipse começou ao longo Méxicode Costa do Pacíficoatravés de 13 estados, e cruzará para Canadá até segunda-feira à noite.

Embora um eclipse solar total seja uma raridade, Curry acertando arremessos malucos e marcando muitos pontos tem sido uma ocorrência noturna na NBA. O duas vezes MVP disputou 71 partidas nesta temporada e tem média de 26,5 pontos por jogo, enquanto arremessa melhor que 40 por cento na faixa de 3 pontos. Seus Warriors não conquistaram nada pior do que o 10º lugar no Conferência Oestedando-lhes a chance de jogar basquete na pós-temporada se conseguirem sobreviver Torneio Play-In.